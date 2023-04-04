Ülkede Elektrik Kesintileri Sürüyor!

Uzun süreli yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşı bıktırdı. Kıb-Tek Yönetim Kurulu "Elektrik şebekesine dıştan yapılan müdahaleler neticesinde arızalar yaşanmaktadır" açıklamasını yaparken, El-Sen ise Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamayı kınadı

Ülkede dünden beri eş zamanlı olarak yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşı bıktırdı. İlgili taraflar ise konuyla ilgili birbirinden farklı açıklamalar yapıyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu "Elektrik şebekesine dıştan yapılan müdahaleler neticesinde arızalar yaşanmaktadır" açıklamasını yaparken, El-Sen ise Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamayı kınadı. El-Sen açıklamasında ayrıca "El-Sen üyeleri tüm arızaları gidermek için canla başla çalıştığını kamuoyuna saygı ile duyurulur..." vurgusunu yaptı.