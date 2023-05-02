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Ülkede geçen hafta 70 trafik kazası meydana geldi, 19 kişi yaralandı

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KKTC’de geçen hafta toplam 70 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 19 kişi yaralandı.
Ülkede geçen hafta 70 trafik kazası meydana geldi, 19 kişi yaralandı

KKTC’de geçen hafta toplam 70 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 19 kişi yaralandı.

Süratli araç kullanmak hem kaza sebepleri arasında, hem de sürücülerin rapor edilme sebepleri arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 24-30 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazaların 14’ü yaralanmayla, 56’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 19 kişi yaralandı.

Kazaların 23’ü süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 9’u yakın takip, 11’i diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 2 milyon 583 bin 500 TL olduğu kazaların, 23’ü Lefkoşa, 23’ü Girne, 14’ü Gazimağusa, 5’i Güzelyurt ve 5’i İskele’de meydana geldi.

-1454 araç sürücü rapor edildi

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu toplam 12 bin 986 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1454 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (384),tehlikeli sürüş (13), dikkatsiz sürüş (30), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (106), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (6), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (39), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (164), emniyet kemersiz araç kullanmak (167), trafik levha ve işaretlerine uymamak (204), trafik ışıklarına uymamak (4), muayenesiz araç kullanmak (32), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (42), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (8), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (5) ve 250 diğer trafik suçları.”

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