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Ülkede Genel Grev ve Eylem!

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Sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor.
Ülkede Genel Grev ve Eylem!

Sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor.

Eylemlere, Ktams, Kamu-Sen, Ktös, Ktoeös, Hür-İş’e Bağlı Sendikalar, Türk-Sen’e Bağlı Sendikalar, Dev-İş’e Bağlı Sendikalar, Toplumcu Demokrasi Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi,  Haksen, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, Bes, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen, Sosyal Medya Üzerinden Örgütlenen “Tepkisiz Kalma” İnisiyatifi  Ve Bağımsızlık Yolu Destek veriyor.

Bu arada sendika temsilcileri Başbakanlık önünde kurdukları zam çadırı önünde ve Meclis önünde dün akşam üzeri ekmek dağıttı.

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