Ülkede iki haftada 140 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, 15-28 Şubat tarihleri arasındaki Koronavirüs verilerini paylaştı.
Açıklamaya göre, iki haftada 2 bin 695 test yapıldı, 140 pozitif vakaya rastlandı.
Bahse konu dönemde, Koronavirüs nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Sağlık Bakanlığı, 15-28 Şubat tarihleri arasındaki Koronavirüs verilerini paylaştı.
Açıklamaya göre, iki haftada 2 bin 695 test yapıldı, 140 pozitif vakaya rastlandı.
Bahse konu dönemde, Koronavirüs nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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