Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem

13-14.09.2018 tarihleri, 21:00-05:00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında yapılan denetimler ve kontroller sonucu ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi ve bir sefil muhacir ile alkollü içki tesiri altında olup, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaratan ayrıca tasarrufunda kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen bir kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu, 430 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 101 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edilirken 1 kişi ise tutuklanmıştır.