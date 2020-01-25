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"Ülkede izinsiz ve denetimsiz olarak uzakdoğu dövüş sporları yaptıran salonlar var!"

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Taekwondo Karate Judo Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ülkede izinsiz ve denetimsiz olarak uzakdoğu dövüş sporları yaptıran salonlar ve bunu yaptıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
"Ülkede izinsiz ve denetimsiz olarak uzakdoğu dövüş sporları yaptıran salonlar var!"

Taekwondo Karate Judo Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ülkede izinsiz ve denetimsiz olarak uzakdoğu dövüş sporları yaptıran salonlar ve bunu yaptıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gökbilen’den uyarı

Gökbilen bu salonların para kazanma amacıyla sporculara bilinçsiz ve izinsiz hizmet veremeye çalıştıklarını ve sporcu yetiştirme veya yarışmalara hazırlama gibi bir düşüncelerinin olmadğını vurguladı.

Gökbilen “devletin salonunu kim nasıl kiraladı”

Gökbilen yaptığı açıklamada adada ikamet izni ile kalmakta olan antrenör olup olmadıkları belli dahi olmayan, yabancı uyruklu kişilerin Devletin salonu olan Lapta Gençlik Merkezi’nde kurs düzenlemelerine de tepki gösterdi. Gökbilen devletin olan salonu nasıl, kimden hangi amaçla nasıl kiraladıklarını sorarken “devlet bu salonu kiralarken spor amaçlı olduğunu biliyorsa ilgili federasyondan görüş alması gerekirdi. Lisansı bile olmayan kişilerin vereceği kursta istenmeyen sakatlık veya ölümlerin yaşanması durumunda bunun hesabını kim verecek” dedi.

Onlarca kaçak salon var

Adanın farklı bölgelerinde Rusya ve İran’dan gelen kişilerce açılan onlarca salonun da aynı amaçla kaçak olarak çalıştıklarını tespit ettiklerini belirten Gökbilen bu konuda da Spor Dairesine de yazılı başvuruda bulunarak bu salonların yasaya uymayanların bir kaza yaşanmadan hemen kapatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Suç duyurusunda bulundu

Gökbilen KKTC’de spor faaliyetlerinin, amatör olduğunu, Beden Eğitimi Ve Spor Yasası gereği, Spor Dairesi ve kurulmuş spor federasyonlarının denetimi altında olduğunu söyledi.

Gökbilen Polis Genel Müdürlüğü, KKTC Başsavcılığı, Başbakanlık Spor Dairesi ve Milli Eğitim Gençlik ve Kültür Bakanlığı’a gönderdiği yazı şöyle:  “Devlet salonlarında spor eğitimi gençlerimize bedava verilirken, para kazanma amacıyla MİSYONERLER Tarafından açılan özel salonlar, kendilerini idame ettiremeyeceği için,  belli bir süre sonunda, Misyonerlerin, siyasi grupların veya gece kulüplerinin kontrolüne girmektedirler. Devlet denetiminden uzak, izinsiz olarak açılan salonlarda öğretilmekte olan dövüş sporları, ülkemizde büyük bir tehlike yaratmaktadır. Dövüş sporları, ehil kişilerce,  kontrollü yapılmadığı zaman, sakatlanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Filmlerden etkilenen gençleri hedef alan,  para kazanma niyetli, ehliyetsiz kişiler, resmi makamlardan izinsiz olarak açtıkları özel salonlarda, gençlerimizi şiddete yönlendirmektedir.

Denetlenmeyen, izinsiz ve belirli hedefleri olan bu özel salonların derhal kapatılması için suç duyurusunda bulunuyoruz. Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın konuyla ilgili açık hükümleri ektedir. Gereğinin yapılmasını ve bu duruma son verilmesini saygıyla arz ederim.”

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