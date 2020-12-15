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Ülkede kaçak olan cinsel saldırı zanlısı 45 gün tutuklu kalacak!

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Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Sarkar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ülkede kaçak olan cinsel saldırı zanlısı 45 gün tutuklu kalacak!

Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Sarkar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, olguları aktardı. Polis, zanlı Hasan Sarkar’ın Cinsel saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12.12.2020 tarihinde Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir işyerinde, soyunma odası koridorunda aynı yerde stajyer olan 17 yaşındaki kız çocuğunu arzus hilafına iki eli ile başından tutup, yanaklarından öptüğünü ve eli ile göğsüne dokunduğunu anlattı. Polis, zanlının Lefkoşa’da tespit edilip, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi,  zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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