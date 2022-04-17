Ülkede sağlık krizi: Bebeklere zarar veren ilaç hamile kadınlara verilmiş

İngiltere'de sağlık skandalı yaşanıyor... Bebeklere zarar verdiği ve hem fiziksel hem de nörolojik hastalıklara sebep olduğu ortaya çıkan bir ilacın hamile kadınlara reçete ile verildiği ortaya çıktı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, epilepsi için kullanılan sodyum valproikin çok ciddi yan etkilerine rağmen hamile kadınlara verildiğini ortaya çıkardı.

Gazete, bilimsel araştırmalara göre 20 bin bebekte hem fiziksel deformasyon hem de nörolojik sorunlara sebebiyet veren ilacın “herhangi bir yan etki uyarısı” olmadan reçeteli olarak hamile kadınlara verildiğini yazdı.

Gazeteye konuşan eski sağlık bakanı Jeremy Hunt da bu ilacın çok büyük sağlık riski oluşturduğunu aktardı. Hunt, bu sorunun çözülmesi ve zararın durdurulması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

2020 yılında yapılan bir araştırmada bu ilacın 20 bin İngilizi etkilediği ve bu ilacı alarak yan etkilerinden haberdar olmayan yüzlerce kadının doğum yaptığını ortaya çıkardı. Resmi verilere göre 2020-2021 yılları arasında 222 hamile kadına bu ilaç verildi.

İngiliz Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili ise ilacın etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.