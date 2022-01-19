  • BIST 2.010,93
  • Altın 787.41524
  • Dolar 13.5873
  • Euro 15.4099
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Ülkede Soğuk Etkisini Sürdürmeye Devam Edecek

» »
Ülkede Soğuk Etkisini Sürdürmeye Devam Edecek
Ülkede Soğuk Etkisini Sürdürmeye Devam Edecek

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahminlerine göre, ülkede soğuk hava ve sağanak yağmurlar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Yarın ve cuma sabah saatleri don olayı beklenirken, pazar gününden başlayarak çarşambaya kadar ülkede sağanak yağışlar etkili olacak. Pazar günü kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Ocak tarihleri arasındaki hava raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, perşembe, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak, cuma günü ise parçalı zamanla çok bulutlu olacak. Perşembe ve cuma sabah saatleri don olayı bekleniyor.

Hava, cumartesi günü, parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu geçecek; pazar gününden başlayarak çarşamba gününe kadar hava parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 11-14 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazar günü ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafta Sonu Yer Yer Sağanak, Dağlık Kesimlerde Karla Karışık Yağmur Bekleniyor14 Ocak 2022 Cuma 18:41
  • En Çok Yağış Tatlısu’da13 Ocak 2022 Perşembe 16:15
  • Yağışlı Hava Yarından Sonra Etkisini Kaybedecek Ancak Hava Daha Da Soğuyacak12 Ocak 2022 Çarşamba 15:58
  • Elverişsiz Hava Güney Kıbrıs’ı da Etkisi Altına Alacak11 Ocak 2022 Salı 16:17
  • Yağmur Perşembe’ye Kadar Sürecek10 Ocak 2022 Pazartesi 17:04
  • Yarından İtibaren Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor07 Ocak 2022 Cuma 16:18
  • Yarından İtibaren Yağmur Bekleniyor05 Ocak 2022 Çarşamba 17:02
  • KKTC 2021’in Son Günlerini 100 Kilogramı Aşan Yağışlarla Tamamladı04 Ocak 2022 Salı 16:46
  • Son 24 Saatte En Çok Yağış Metrekareye 16 Kg Olarak Ölçüldü01 Ocak 2022 Cumartesi 15:26
  • Yeni Yılın İlk Ve İkinci Günü Yağmur Bekleniyor31 Aralık 2021 Cuma 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti