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Ülkede tartışma yaratan karar! Ötenazi yasa tasarısı kabul edildi

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Portekiz Meclisi, son 5 yıldır ülke gündeminde olan ve Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından iki kez veto edilen ötenazi hakkı ile ilgili yasa tasarısını üçüncü kez kabul etti.
Ülkede tartışma yaratan karar! Ötenazi yasa tasarısı kabul edildi

Portekiz’de tek başına iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) ile muhalefetteki Liberal Girişim, Sol Blok ve hayvan hakları savunucusu İnsanlar-Hayvanlar-Doğa partilerinin desteğiyle ötenazi yasa tasarısı Mecliste kabul edildi.

Tasarıya, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşısı sağcı Chega ve Portekiz Komünist Partisi karşı oy kullandı.

REFERANDUM GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Ötenazi yasası tasarısının referanduma götürülmesiyle ilgili gerek PSD gerekse PS’nin girişimleri ise başarısız oldu.

Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa’nın son 5 yılda iki kez veto ettiği tasarıyla ilgili tutumu belirsizliğini koruyor.

Tasarıya göre, sadece “ciddi ve tedavi edilemez hastalıkları veya aşırı derecede yaralanmaları olan yetişkinleri kapsayan” ötenazi, hastaların zorunlu psikolojik tedavi görmeleri ve en az iki aylık bir bekleme süresinden sonra uygulanabiliyor.

“TIBBİ YARDIMLI ÖLÜM”

Tasarıda, ötenazi, “kişinin kendi kaderini tayin etme konusundaki temel hakkı ve kişinin kendi kararıyla meydana gelen, bir sağlık uzmanı tarafından uygulanan tıbbi yardımlı ölüm” olarak tanımlanıyor.

Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa, Mecliste kabul edilen yasa tasarısına “hızlı bir yanıt” vereceğini, geçmişte dile getirdiği çekinceleri hesaba katarak en uygun yolu bulacağını söyledi. 

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