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Ülkede tatil mi ilan ediliyor? "Değerli eşyalarınızı taşıyın, evlerinizden ayrılmayın, trafiğe çıkmayın"

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Ülkede tatil mi ilan ediliyor?
Ülkede tatil mi ilan ediliyor? "Değerli eşyalarınızı taşıyın, evlerinizden ayrılmayın, trafiğe çıkmayın"

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi 05 Aralık 2018’de saat 16.00’da yaptığı toplantıda aldığı kararlarada vatandaşlara evlerinden ayrılmamaları çağrısı yaptı.

İşte o kararlar;

A.KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, ilçelerdeki afet ve acil durum yönetimi merkezlerini aktif hale geçirerek ilçelerde olması muhtemel sel-su baskınlarına karşı oluşabilecek riskleri, alınacak önlemleri etüt ederek tüm birimlerin hazır halde tutulması emrini vermiştir.

B.Komite bunun yanında, 07 Aralık 2018 Cuma gününe kadar perşeme günü artması beklenen yoğun yağışlar nedeniyle özellikle daha önce su baskınına maruz kalmış bölgelerdeki halkımıza yönelik aşağıdaki uyarılarda bulunmuştur.

1-Halkımızın araçlarını daha güvenli bölgelere park etmeleri,

2-Muhtemel sel-su baskınına karşı evlerindeki değerli eşya ve evraklarının selden etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaları,

3-Ev ve bahçelerine su girişlerini engelleyici tedbirler almaları,

4-Bahçe ve arazilerinde bulunan ve sel-su baskınından etkilenebilecek, sürüklenebilecek evcil hayvan ile su deposu, gaz tüpü gibi eşyaların güvenli bölgelere taşımaları veya sabitlemeleri,

5-Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanmamaları, elektrik şalterlerini derhal kapatmaları,

6-Zorunlu olmadıkça evlerinden ayrılmamaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkmaları halinde araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girmemeleri,

7-Dışarıda devrilmiş enerji nakil hatlarında elektrik varmış gibi hareket etmeleri,

8-Acil yardımlar için ALO 155 İtfaiye, 101 Sivil Savunma ve 112 Sağlık numaralarını derhal aramalarını,

9-Sel-su baskını ile ilgili acil yardım ekiplerinin uyarı, yönlendirme ve talimatlarına uymaları, gerektiğinde işbirliği yapmalarının büyük önem arzettiği değerlendirilmektedir.

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