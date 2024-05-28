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Ülkede turist olarak bulunan Atılgan kayıp…

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Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, KKTC’de turist olarak bulunan 40 yaşındaki Altuğ Atılgan’dan 11 Mayıs 2024 tarihinden beridir haber alınamıyor.
Ülkede turist olarak bulunan Atılgan kayıp…

Polise dün verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.

 

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