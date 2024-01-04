Ülkede Üç tane Kayıp

Kayıp Şahısların Aranması Devam Ediyor: Lefkoşa ve Gazimağusa'da Üç Kişi Hakkında Bilgi Alınamıyor

1. 03.01.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Muhammet KOCA (E-28)’dan haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 03.01.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Adem OZANSOY (E-21)’un kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediğini ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 03.01.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Gazimağusa’da sakin Yakup MALGAZ (E-36)’dan haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.