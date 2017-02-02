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Ülkede yüz binlerce kişi af yasasını protesto etti

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Ülkede yüz binlerce kişi af yasasını protesto etti
Romanya'da af tasarısı ve ceza kanununda bazı değişiklikler öngören tasarının meclis tarafından onaylanmasının ardından yüz binlerce kişi gösteri düzenledi.

Dün geceki hükümet toplantısının ardından Adalet Bakanı Florin Iordache, yaptığı basın toplantısında, cezaevlerindeki binlerce kişinin affedilmesini ve ceza kanununda değişiklikler yapılmasını öngören tasarının meclis tarafından onaylandığını duyurdu.

Başkent Bükreş'teki hükümet binası önünde bir araya gelen on binlerce kişi, tasarının yasalaşmasını protesto etti.

Ülke genelinde de yüz binlerce kişi, af yasası ve ceza kanunundaki değişikliklerin yolsuzlukla mücadeleye sekte vuracağını savunarak, hükümeti istifaya çağırdı.

Yolsuzlukla Mücadele Başsavcısı Laura Kovesi, bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Ceza kanunundaki değişiklikler yolsuzlukla mücadeleye çok büyük zarar verecek. Tüm üst düzey memurlar, cezai sorumluluktan kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, komisyonun internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada, Romanya'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini, yolsuzlukların üzerine gidilmesi, mücadelenin yavaşlatılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu arada, Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararın 10 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kanun, 5 yıldan az hapis cezası kalmış mahkûmların salıverilmesinin yanı sıra yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan cezası olan birçok politikacı ve kamu çalışanın affedilmesini içeriyor.

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