  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Ülkedeki et ihtiyacının karşılanması için komite kuruluyor

» »
Ülkedeki et ihtiyacının karşılanması amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından birer temsilci ile oluşturulacak bir komite kurulmasına karar verildi.
Ülkedeki et ihtiyacının karşılanması için komite kuruluyor

 Bakanlar Kurulu, et ithalatı yapılması kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu amaçla üç bakanlığın temsilcilerinden oluşacak bir de komite kurulacak.

Kararda, ülkede et tüketiminin arttığı ve ülke et ihtiyacının karşılanması, aynı zamanda tüketici fiyatlarının dengede kalabilmesi ve yine üreticilerin maliyet ve makul bir kar oranıyla hayvanlarını satabilmek adına, Veteriner Dairesi kontrolünde yapılan kesimlere oranlanarak et ithaline ilişkin ithal izni verilmesi, iç piyasada canlı hayvan fiyatlarının düşmesi halinde ise et ithali izninin durdurulması yer alıyor.

Bakanlar Kurulu kararında, yine canlı hayvan fiyatlarının kontrolsüz artması halinde ithal izinlerindeki kesime olan oranın artırılarak piyasa ihtiyacı etin tedariğinin sağlanması amacıyla, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından birer temsilci ile oluşturulacak bir komitenin kurulması ve bu komitenin belirleyeceği kriterler çerçevesinde et ithalatının gerçekleştirilmesi için oluşturulan komitenin yetkilendirilmesine karar verildiği belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkedeki et ihtiyacının karşılanması için komite kuruluyor28 Nisan 2023 Cuma 21:39
  • Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor28 Nisan 2023 Cuma 21:34
  • YDP’de gündem Törehan28 Nisan 2023 Cuma 21:27
  • Türkiye’deki seçimler için KKTC’de hafta sonu ve 1 Mayıs’ta da oy kullanılabilecek28 Nisan 2023 Cuma 20:13
  • Taçoy: Engelsiz Yaşam Evi'ni bir an önce açmak istiyoruz28 Nisan 2023 Cuma 19:44
  • Tatar: KKTC devletini güçlendirirken geçmişte yaşadıklarımızı her daim hatırlamaktayız28 Nisan 2023 Cuma 19:36
  • Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TEKNOFEST’in açılışına katıldı28 Nisan 2023 Cuma 17:24
  • Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Ada Şoför Okulları Derneği Heyetini Kabul Etti28 Nisan 2023 Cuma 17:09
  • Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği temizlik kampanyası başlıyor28 Nisan 2023 Cuma 16:53
  • Cumhuriyet Meclisi TÜRKPA'ya gözlemci üye oldu28 Nisan 2023 Cuma 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti