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Ülkedeki farklı kültürler İskele’de buluştu

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Ülkedeki farklı kültürler İskele’de buluştu
Ülkedeki farklı kültürler İskele’de buluştu

Ülkedeki farklı kültürler İskele’ de buluştu.

İskele Belediyesi tarafından bu yıl 4. Düzenlenen “Kültürlerin kaynaşması” etkinliği
renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kortejin İskele Ecevit Meydanında ki Atatürk Anıtı’na varmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlik İskele Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisi ile devam etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı konuşmada dini, dili ve kültürü farklı olsa da aynı havayı soluyan ve bu topraklara kök salan vatandaşların böylesi etkinlikte bir araya gelerek kültürlerin kaynaştığını söyledi.

Pandemi nedeni ile söz konusu etkinliğin 3 yıldır yapılamadığını kaydeden Sadıkoğlu, İskele’ yi hak ettiği konuma ulaştırmak için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon ekibinin gösterisinin ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bir konuşma yaptı.

İskele beldesinin kültürlerin buluşmasına en uygun bölgelerden biri olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Dünya’nın birçok farklı noktasından gelen insanların bölgeyi vatan bilerek böylesi sosyal etkinlikleri zenginleştirildiklerini söyledi.

İskele’nin her geçen gün gelişerek cazibe merkezi haline geldiğini de kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bölgede yaşayan farklı kültürlerin eğitim kurumlarından da yararlandığını ve kültürlerin kaynaştığını kaydetti.

Daha sonra Yarköy Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs'ın Efeleri Zeybek Grubu bir gösteri sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de İskele’ de birçok farklı kültürün yaşadığını söyleyerek, aldanmamak için geçmişi unutmamak ve tarihi çok iyi bilmek gerektiğini dile getirdi.

“biz insanlığı severiz yaratandan ötürü herkesi severiz herkesi bağrımıza basarız derisi rengi ne olursa olsun yeter ki bize zarar vermesin bizim devletimize bizim vatan yaptığımız bu topraklara zarar vermesin” diyen Töre, böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapan ve düzenleyen İskele Belediye başkanı ve ekibine teşekkür etti.

Töre’nin konuşmasının ardından bohurdanlıklar yakılarak etkinliğin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocuklara yönelik aktiviteler, farklı kültürlere ait yiyecek, içecek ve el sanatları stantları, halk dansları gösterileri ve konserler yer aldı.

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