Kıbrıs’ta da ırkçılık karşıtı uluslararası öğrenci örgütü VOIS (Voices of International Students in Cyprus) ve açtığı imza kampanyasına destek veren Kuir Kıbrıs Derneği, meclis önünde ırkçılık karşıtı basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meclisi önüne saat 10.00’da gelen yabancı öğrencilerle, Kuir Kıbrıs Derneği temsilcileri “Irkçılığa Hayır”, “Floyd İçin Adalet”, “Tüm Floydlar İçin Adalet” ve “Siyah hayatlar Kıbrıs’ta Önemlidir” yazılı dövizler taşıdı.

Vois Kıbrıs Başkanı Emmanuel Achiri ve Kuir Kıbrıs Derneği adına Erman Dolmacı hazırlanan metni İngilizce ve Türkçe olarak basına okudu.

Açıklamada, siyahi ırkın KKTC’de ırkçılığın her türlüsüne maruz kaldığı ve artık bununla ilgili ses yükseltmenin zamanının geldiği belirtilirken, tüm dünyadaki ve ülkedeki siyahlarla dayanışmanın yükseltildiği ifadelerine yer verildi.

Uğradıkları ayrımcılıklardan örneklerin verildiği açıklamada, siyahi öğrencilere marketlerde hırsız muamelesi yapılarak refakatçi verilmesi, ev kiralanırken fahiş fiyatların ve sadece zemin katın layık görülmesi, siyah kadınlara hayat kadını muamelesi yapıldığı kaydedildi. Öğrencilerin üniversiteler tarafından da sadece para olarak görüldüğü ve kampüslerde ırkçılık karşıtı toplantılara izin verilmediğine işaret edilen açıklamada, hükümet ve üniversitelere ırkçılığın önlenmesine yönelik uygulama ve yasaların ivedilikle hayata geçirilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca kaliteli staj imkânlarının yaratılması, üniversite senatosunda temsiliyet sağlanması ve adil bir konutlandırma yasasının yapılması çağrısında da bulunuldu.

ANKETE GÖRE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 81’İ IRKÇI MUAMELEYE MARUZ KALIYOR

Yabancı öğrenciler arasından 458 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına da yer verilen açıklamada, anket sonucunun yüzde 81 oranında öğrencinin ırkçı yaklaşıma maruz kaldığı veya buna tanıklık ettiği vurgulandı.

Eylemin sonunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay meclis önündeki eylemcilerin yanına giderek, kısa süre sohbet etti ve eyleme destek belirtti.