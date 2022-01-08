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Ülkeler Kabul Etmedi, Danimarka Korsanları Denizin Ortasına Bıraktı

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Danimarka ordusu, Batı Afrika açıklarında yakaladığı korsanları kabul edecek bir ülke bulamayınca üç korsanı yanlarında yeterli yiyecek ve yakıtla Nijerya açıklarında serbest bıraktı.
Ülkeler Kabul Etmedi, Danimarka Korsanları Denizin Ortasına Bıraktı

Batı Afrika'da kasım ayında Danimarka'ya ait bir savaş gemisi tarafından yakalanan üç korsan, kendilerini alacak bir ülke bulunamayınca küçük bir lastik bota bindirilerek denizin ortasında bırakıldı.

Danimarkalı yetkililer, 24 Kasım'da Gine Körfezi'nde korsanların bir yük gemisine saldırdığını, Danimarka'nın savaş gemisinin olaya müdahale ettiğini ve çatışmada 4 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Korsan olduğu düşünülen diğer 4 kişi gözaltına alınmış, içlerinden yaralı olan bir kişi yargılanmak üzere Danimarka'ya gönderilmişti.

3 korsan ise 6 haftadır Danimarka savaş gemisinde gözaltında tutuluyordu.

Danimarka ordusu, bölgede korsanları kabul edecek bir ülke bulamadığını açıkladı. Bu nedenle üç kişi, yanlarında yeterli yiyecek ve yakıtla Nijerya açıklarında serbest bırakıldı.
Bu kişilere yönelik suçlamaların da düşürüldüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Nick Haekkerup, bu korsanları Danimarka'ya almanın büyük bir risk olacağını belirterek kararı savundu.

Gine Körfezi son yıllarda birçok korsanlık olayına sahne oluyor. Bölgede güvenlik eksikliği ve süregelen yoksulluk, korsanlık faaliyetlerinin artmasına yol açıyor.

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