  • BIST 5.046,19
  • Altın 1079.888
  • Dolar 18.6317
  • Euro 19.5678
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

"Ülkemizde Çocuk Acil Servisinin hizmete girmesiyle bir ilke imza attık"

» »
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BNDH'ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
"Ülkemizde Çocuk Acil Servisinin hizmete girmesiyle bir ilke imza attık"

Başhekim Dr. Erol Uçaner ve sağlık çalışanlarından hastaneyle ilgili bilgiler alan Bakan Altuğra, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde yatan bazı hastları da ziyaret etti.

Bakan Altuğra, ziyareti çerçevesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde görev yapan doktorlar ve tüm sağlık ekibiyle istişare ettiklerini, genel ihtiyaçlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Doğum yapan hastaları da bizzat ziyaret ettiğini belirten Altuğra, hastaların kendisine ilettiği memnuniyetten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi .

Çocuk Servisi'ni de ziyaret eden Bakan Altuğra, burada tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirtti.

Çocuk Acil Servisi’ne 24 saat içerisinde ortalama 90 çocuğun müracaat ettiğini, belirten Altuğra, bunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinden yaklaşık günde 90 kişinin yükünü kaldırmak anlamı taşıdığını ifade etti.

Ülkemizde Çocuk Acil Servisinin hizmete girmesiyle bir ilke imza atıldığına dikkat çeken Altuğra, çocuklarımıza ve kadınlarımıza çok daha çağdaş koşullarda hizmet vermenin yanında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin yükünün de hafiletildiğini vurguladı.

Sağlık hizmetinin devam ettiği tüm süreçlerde ihtiyaçlar dikkate alınarak gerek personel, gerekse araç gereç konusunda her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha dile getiren Altuğra, amaçlarının halkımıza en iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyareti sırasında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan eşlik etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof’u kabul etti01 Aralık 2022 Perşembe 17:52
  • Gastroenteroloji Poliklinik Hizmetleri Başlıyor01 Aralık 2022 Perşembe 17:40
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliğine Katıldı01 Aralık 2022 Perşembe 17:29
  • Cezaevine anlamlı bağış01 Aralık 2022 Perşembe 17:18
  • Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı duyurusu01 Aralık 2022 Perşembe 17:11
  • Tatar Gambiya'ya gidiyor01 Aralık 2022 Perşembe 17:04
  • Harmancı: “Güçlü ve adil bir gelecek inşa ediyoruz”01 Aralık 2022 Perşembe 16:41
  • Kamacıoğlu: Brüksel temasları verimli geçti01 Aralık 2022 Perşembe 16:12
  • Çeler: Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalatılacak01 Aralık 2022 Perşembe 15:45
  • Tıp-İş ile KTHES'ten ortak açıklama01 Aralık 2022 Perşembe 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti