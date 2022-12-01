"Ülkemizde Çocuk Acil Servisinin hizmete girmesiyle bir ilke imza attık"

Başhekim Dr. Erol Uçaner ve sağlık çalışanlarından hastaneyle ilgili bilgiler alan Bakan Altuğra, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde yatan bazı hastları da ziyaret etti.

Bakan Altuğra, ziyareti çerçevesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde görev yapan doktorlar ve tüm sağlık ekibiyle istişare ettiklerini, genel ihtiyaçlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Doğum yapan hastaları da bizzat ziyaret ettiğini belirten Altuğra, hastaların kendisine ilettiği memnuniyetten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi .

Çocuk Servisi'ni de ziyaret eden Bakan Altuğra, burada tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirtti.

Çocuk Acil Servisi’ne 24 saat içerisinde ortalama 90 çocuğun müracaat ettiğini, belirten Altuğra, bunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinden yaklaşık günde 90 kişinin yükünü kaldırmak anlamı taşıdığını ifade etti.

Ülkemizde Çocuk Acil Servisinin hizmete girmesiyle bir ilke imza atıldığına dikkat çeken Altuğra, çocuklarımıza ve kadınlarımıza çok daha çağdaş koşullarda hizmet vermenin yanında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin yükünün de hafiletildiğini vurguladı.

Sağlık hizmetinin devam ettiği tüm süreçlerde ihtiyaçlar dikkate alınarak gerek personel, gerekse araç gereç konusunda her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha dile getiren Altuğra, amaçlarının halkımıza en iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyareti sırasında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan eşlik etti.