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Ülkemizde çocukları istismarına yeni savaş

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Özellikle Girneliler'den destek aranıyor
Ülkemizde çocukları istismarına yeni savaş

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Basın Birimine yaptığı açıklamada, çocuk istismarının kabul edilebilir olmadığını, güvenli bir kent yaratma çalışmaları kapsamında, kentin karanlık noktalarının aydınlatıldığını, zabıta kadrosunun artırıldığını ve işyerlerine kamera takma zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Güngördü, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nde, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarı önlemeye yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını, insan hak ve güvenliğinin yaşandığı, huzurlu, çocuklar için güvenli bir kentin en büyük arzusu olduğunu söyledi.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi Koordinatörü Misli Kadıoğlu, istismarın insanlık suçu olduğunu ve çocukları istismardan korunmasında herkese görevler düştüğünü kaydetti.

Kadıoğlu, “Böylesi durumlarda susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmak demektir. Her birey bu tür suçları önleyebilmek, çocuklarımızı korumak için bilinçlenmelidir. ” dedi.

Merkez’de çocuk istismarından koruma yöntemleriyle ilgili eğitim üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Güngördü, eğitimlere katılma çağrısı yaptı.

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