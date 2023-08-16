Ülkemizde de koronavirüs vakaları görülüyor

Ülkemizde koronavirüs (Covid-19) vakaları görülüyor... Son zamanlarda DSÖ'nün de uyardığı yeni varyant mı henüz bilinmiyor ama test yapmayı kabul edenlerde Covid-19 teşhisi konuyor...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğünü, varyantının bilinmediğini, test yapmayı kabul edenlerde bunu teşhis ettiklerini söyledi.

Vakaların ağır olmadığını, yatış gerektirmediğini, öksürük baş ağrısı gibi semptomlarla atlatıldığını ifade eden Prof. Dr. Füsun Yıldız, Türkiye’de de vakaların tespit edildiğini, Güney Kıbrıs’ta da bu gözlemin yapıldığını, Dünya Sağık Örgütü’nün de (DSÖ) yeni varyantla ilgili uyarısını yaptığını hatırlattı.

Prof. Dr. Füsun Yıldız, aşıların mevcut varyantlarda zaman aşımı nedeniyle etkisiz olabileceğini de sözlerine ekledi.

Dr. Yıldız, “Yeni bir varyantın aramızda dolaştığını bilelim.. Semptomların aynı olduğunu bilelim. Kendimizi korumak adına hijyene ve kalabalığa dikkat edelim. Telaşa düşecek bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Mevsim geçişleri genel olarak risklidir… Olduğumuz Koronavirüs aşıları üzerinden çok geçti… Ayrıca test yapmayı da bıraktık” diye konuştu.