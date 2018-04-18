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Ülkemizde elektrik kesintisiz gün yok!

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Bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik verilemeyecek...
Ülkemizde elektrik kesintisiz gün yok!

Çamlıbel Trafo Merkezi’ndeki bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09.00-16.00 saatleri arasındaki kesinti, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Kayalar, Sadrazamköy, Akdeniz, Geçitköy, Aşan Beton Santrali ile civarındaki tesislerle su motorları, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Pınarbaşı, Kömürcü, Kozanköy ve Alemdağ Köylerinde uygulanacak.

Aynı zamanda sabah 10.00 ile 11.00 saatleri arasında; Geçitköy Arıtma tesisi ile 11.00-12.30 saatleri arasında Geçitköy Baraj ve Güzelyalı Pompalama Tesisi’nin de elektrik enerjisi kesik olacak.

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