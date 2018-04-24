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Ülkemizde elektrik kesintisiz gün yok!

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Orta gerilim şebekesindeki proje çalışmaları bitmek bilmiyor...
Ülkemizde elektrik kesintisiz gün yok!

Orta gerilim şebekesindeki proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesintiden,  Emine Sitesi, Tumba Tuskuru ören alanı ve civardaki tesisler ile su motorları etkilenecek.

LEFKOŞA’DA YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alçak gerilim elektrik şebekesinde proje çalışması nedeniyle, yarın Lefkoşa’da bazı bölgelerde 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Ecvet Yusuf Caddesi’nin Kızılbaş Kilsesi ile Lefkoşa Belediyesi Fidanlığı arasında kalan kısmı, Şht. Erol Hasan, Ali Mehmet Kırma, Şht. Hüseyin Ömer, Erdoğan Derviş, Şht. Arif Binici, Şht. Celal Hasan ve Şht. Erol İsmail sokakları.”

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