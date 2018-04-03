  • BIST 114.578
  • Altın 171,192
  • Dolar 3,9828
  • Euro 4,8941
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

"Ülkemizde örgütlenmeye devam eden ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara dur denmeyecek mi?"

» »
KTOEÖS Soruyor: "Okul alanı içerisindeki bu farklı oluşumdan Eğitim Bakanlığı'nın, kaymakamın veya belediye başkanının haberi var mıdır?"
"Ülkemizde örgütlenmeye devam eden ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara dur denmeyecek mi?"

Ülkemizde örgütlenmeye devam eden ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlar laik, çağdaş, bilimsel eğitim ve toplum yapımızı tehdit etmeye devam ediyor. 

KTOEÖS olarak soruyoruz; 
Namık Kemal Lisesi'ne ait alanın içerisinde bulunan türbeye son zamanlarda cüppeli ve sarıklı kişiler gelmeye başladı? Okula ait alanda olup öğrencilerle iç içe olan ve içerisinde neler yapıldığı belli olmayan bu yapının orda faaliyette bulunması eğitim ve pedagojik açıdan doğru mudur? 

Gelen cüppeli sarıklı kişiler ibadete mi geliyor? Orası türbe midir? Dergâh mıdır? Mescit midir?

Söz konusu yere Perşembe akşamları yoğun bir katılımla ziyarette bulunuluyor. Ne yapılıyor? Okul sınırları içerisinde bu tür faaliyetlerin yapılması doğru mu, yasal mı?

Okul alanı içerisindeki bu farklı oluşumdan Eğitim Bakanlığı'nın, kaymakamın veya belediye başkanının haberi var mıdır?

Çağdaş, laik, bilimsel eğitim kurumu yapımı için arazi talebine olumsuz cevap verirken ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara onlarca dönüm halka ait malları peşkeş çeken vakıflar idaresi yönetimi neden hala görevdedir? Arkasında kim ya da kimler vardır?

İskele'de Ensar Vakfı'na ait ev var mıdır? Okul sonrasında öğrenciler bu eve götürülüyor mu?
Cami bahçelerine çocuk oyun parkı yapılmasının amacı nedir? Ne planlanıyor? 
 
Ülkemizin çağdaş, bilimsel ve laik eğitim veren okullarının ve çocuklarımızın sahipsiz olmadığını hatırlatır, ülkemizde yayılma politikası sürdüren ve ilahiyat üzerinden örgütlenmeye devam eden bu vakıf, dernek ve tarikatlara zemin hazırlayanlara karşı yetkilileri ivedilikle tedbir almaya davet ediyoruz. 
                                                                                                                          
                  Selma EYLEM
                 Başkan
                 Yönetim Kurulu (a.)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Donör Hale Kapılgan Fıratlı’dan, kanserle mücadeleye uzanan yardım eli...03 Nisan 2018 Salı 11:51
  • Üç müdür atadık, üçü de müşavir olmayacak!03 Nisan 2018 Salı 11:16
  • Müşavirlik tarih oluyor... Yasa Meclise sevk edildi...03 Nisan 2018 Salı 11:15
  • “Hayatın İçine Yerleşmek” Enstelasyon Sergisi Perşembe günü sergileniyor03 Nisan 2018 Salı 11:13
  • Özsersay o haberler ilgili açıklama yaptı... Müşavirlik kalkıyor!03 Nisan 2018 Salı 10:48
  • "Devletimizin yetkilileri önemli kurumlarının özelleştirilmesinin ne sonuçlara mal olacağını görmek istememektedirler"03 Nisan 2018 Salı 10:41
  • “Asgari ücrette temel sorun komisyonda emekçilerin sesi olan bir sendikanın olmayışı”03 Nisan 2018 Salı 09:22
  • Kıbrıslı her şeydir!03 Nisan 2018 Salı 09:15
  • HARRY POTTER DEĞİL AMA SUPERMAN BİR BAKAN….03 Nisan 2018 Salı 09:12
  • Açık kalp ameliyatı geçirdi ‘mazbatadan’ içeri alacaklar03 Nisan 2018 Salı 07:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti