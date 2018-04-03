"Ülkemizde örgütlenmeye devam eden ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara dur denmeyecek mi?"

KTOEÖS Soruyor: "Okul alanı içerisindeki bu farklı oluşumdan Eğitim Bakanlığı'nın, kaymakamın veya belediye başkanının haberi var mıdır?"

Ülkemizde örgütlenmeye devam eden ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlar laik, çağdaş, bilimsel eğitim ve toplum yapımızı tehdit etmeye devam ediyor.

KTOEÖS olarak soruyoruz;

Namık Kemal Lisesi'ne ait alanın içerisinde bulunan türbeye son zamanlarda cüppeli ve sarıklı kişiler gelmeye başladı? Okula ait alanda olup öğrencilerle iç içe olan ve içerisinde neler yapıldığı belli olmayan bu yapının orda faaliyette bulunması eğitim ve pedagojik açıdan doğru mudur?

Gelen cüppeli sarıklı kişiler ibadete mi geliyor? Orası türbe midir? Dergâh mıdır? Mescit midir?

Söz konusu yere Perşembe akşamları yoğun bir katılımla ziyarette bulunuluyor. Ne yapılıyor? Okul sınırları içerisinde bu tür faaliyetlerin yapılması doğru mu, yasal mı?

Okul alanı içerisindeki bu farklı oluşumdan Eğitim Bakanlığı'nın, kaymakamın veya belediye başkanının haberi var mıdır?

Çağdaş, laik, bilimsel eğitim kurumu yapımı için arazi talebine olumsuz cevap verirken ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara onlarca dönüm halka ait malları peşkeş çeken vakıflar idaresi yönetimi neden hala görevdedir? Arkasında kim ya da kimler vardır?

İskele'de Ensar Vakfı'na ait ev var mıdır? Okul sonrasında öğrenciler bu eve götürülüyor mu?

Cami bahçelerine çocuk oyun parkı yapılmasının amacı nedir? Ne planlanıyor?



Ülkemizin çağdaş, bilimsel ve laik eğitim veren okullarının ve çocuklarımızın sahipsiz olmadığını hatırlatır, ülkemizde yayılma politikası sürdüren ve ilahiyat üzerinden örgütlenmeye devam eden bu vakıf, dernek ve tarikatlara zemin hazırlayanlara karşı yetkilileri ivedilikle tedbir almaya davet ediyoruz.



Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)