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“Ülkemizde Üretim” temalı resim yarışması düzenledi

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“Ülkemizde Üretim” temalı resim yarışması düzenledi
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde “Ülkemizde Üretim” temalı bir resim yarışması düzenlendi.

Resim yarışmasının tema konuları; “Kıbrıs-Üretim”, “Ürün”, “Sanayi” “Yerel ürünler”, “Çalışkanlık” ve “Üretim” olarak belirlenirken, yarışma, ilkokul öğrencileri arasında; üçüncü-dördüncü-beşinci sınıf öğrencileri kapsayacak şekilde yapıldı.

Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, dereceye giren öğrencilere, KTSO’da düzenlenen törenle teşekkür belgeleri ve Deniz Plaza’da kullanabilecekleri hediye çekleri Başkan Ali Çıralı tarafından teslim edildi. 
Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler ile kısa bir söyleşi yapıldı ve sergilenecek ve dereceye giren eserlerden oluşan sergi birlikte gezildi.

ÇIRALI

Başkan Ali Çıralı konuşmasında “Yeni nesillere yerli ürün bilinci aşılama ve genç yaştaki bireylere bu bilinç ile tüketim alışkanlıkları kazandırma en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Toplumun ekonomik olarak gelişiminin mal ve hizmet üretiminden geçtiği bilinen bir gerçektir. Bunun bir yolu da, toplumların kendi ürettiğini tüketmesinden geçtiğini her defasında vurgulamaktayız.” ifadelerini kullandı.

27 Ocak Cuma mesai saati sonuna kadar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilen eserler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın müştereken oluşturduğu seçici kurul (jüri) tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan öğrenciler şöyle:

Başarı Ödülü: Noor Fatimah – 11 Yaş – 5 B Sınıfı / Şht. Hasan Cafer İlkokulu - Deniz Plaza’dan 500 TL hediye çeki,

Onur Ödülü: Ekin Kelmen – 11 Yaş – 5 Mercury Sınıfı / Final Okulları - Deniz Plaza’dan 300 TL hediye çeki,

KTSO Ödülü: Cemaliye Polatcan – 9 Yaş – 4 C Sınıfı / Ted Kuzey Kıbrıs Koleji - Deniz Plaza’dan 200 TL hediye çeki.

Ayrıca yarışmaya katılan tüm okullara KTSO tarafından katılım belgesi verildi. Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserler Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda O8.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilip gezilebiliyor.

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