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"Ülkemizde yerel yönetimleri reforme etmediği gibi, tam tersine deforme edecek"

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in “Belediyeler reform yasasını Çarşamba hünü Meclis’ten geçireceğiz” yönündeki açıklamalarına cevap verdi.
"Ülkemizde yerel yönetimleri reforme etmediği gibi, tam tersine deforme edecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in “Belediyeler reform yasasını Çarşamba günü Meclis’ten geçireceğiz” yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yapılmak istenenin reform olmadığı ifadesine işaret eden Erhürman, “Evet, bu bir reform falan değil! Ülkemizde yerel yönetimleri reforme etmediği gibi, tam tersine deforme edecek. İş yapanları da yapamaz, batmayanları da yüzemez duruma getirecek! Yaratılan karmaşanın içinden kimse çıkamayacak. Bunların hepsini bir kez de halka açık biçimde Meclis'te dile getireceğiz” dedi.

"Ben yaparım olur" tavrından dönülmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Aksi halde maalesef bu iş de mahkemede bitecek!” dedi.

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