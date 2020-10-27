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"Ülkende darbe oldu, sen Marmaris'te tatildeydin" paylaşımına 12 yıl hapis istemi

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"Ülkende darbe oldu, sen Marmaris'te tatildeydin" paylaşımına 12 yıl hapis istemi
"Ülkende darbe oldu, sen Marmaris'te tatildeydin" paylaşımına 12 yıl hapis istemi

Kocaeli’nde iki çocuk babası işçi Muhterem Çıtanak’a sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına Alanen Hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. 12 yıla kadar hapsi istenen Çıtanak’ın 25 Ağustos 2019’da yaptığı, "Ülkende beklenen darbe oldu, Sen Marmaris’te tatildeydin" paylaşımı da suç sayıldı.

Kocaeli Karamürsel’de bir tersade çalışırken sosyal medya paylaşımları nedeniyle işine son verilen ve polis tarafından evi basılan Muhterem Çıtanak’a bir yıl sonra dava açıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Karamürsel Cumhuriyet Başsavlığı tarafından hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı. Çıtanak’ın 25 Ağustos 2019’da yaptığı "İstanbul’da sel oldu beyefendi tatilde diyecek son kişisin @RTErdogan. Ülkende beklenen darbe oldu, Sen Marmaris’te tatildeydin. Darbeyi de SGK emeklisi milyoner eniştenden öğrenmiştin, Sn @ekrem_imamoglu Sizin 25 yılda yapamadıklarınızı yapıyor an itibariyle" paylaşımları suç sayıldı.

Çıtanak iddianamede yer alan ifadesinde, "Twitter’da çok sayıda paylaşımda darbe esnasında Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te tatilde olduğunu defalarca yazdıkları için ben de bu konuyla İmamoğlu konusunun birbiriyle benzer mahiyette olduğuna vurgu yapmak için bu paylaşımı yaptım. Suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

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