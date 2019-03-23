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Ülkenin başkentinin adını resmen değiştirdiler

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Kazakistan'ın başkenti Astana'nın adı eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in adı olan 'Nursultan' olarak değiştirildi.
Ülkenin başkentinin adını resmen değiştirdiler

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'nın adının Nursultan olarak değiştirilmesi için anayasada değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısını imzalayarak yürürlüğe koydu.

Sputnik'te yer alan habere göre, 1991 yılında bu yana görev yapan eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in hafta içinde istifa kararı alması sonrası Kazakistan Parlamentosu, başkentin isminin değiştirilerek, Astana yerine, ülkenin ilk devlet başkanı olan Nursultan Nazarbayev'in önadının verilmesi teklifini onaylamıştı.

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