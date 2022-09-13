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“Ülkenin değerlerini bulup ortaya çıkarmak ve bu konudaki çalışmaları sürdürmek son derece önemlidir”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazar, müzisyen ve akademisyen Hakan Mengüç, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.
“Ülkenin değerlerini bulup ortaya çıkarmak ve bu konudaki çalışmaları sürdürmek son derece önemlidir”

Kabuldeki konuşmasında, Mevlana’nın asırlardır devam eden felsefesinin ülkemize katkısının değerli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman ülkenin değerlerini bulup ortaya çıkarmanın ve bu konudaki çalışmaları sürdürmenin önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Sufizm’in yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan projeye ve yapılan çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.

Hakan Mengüç de konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek Mevlevilik akımının son kapanan mevlevihanesinin Kıbrıs’ta olmasının önemine değindi.
Mengüç, Sufizm’in dünyada bilinmeye başladığını ve “Sufi Köyü” ile de dünyadaki takipçilerin gelip kalabileceği dini turizm oluşturabilecek bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

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