Ülkenin geleceğinden tasarruf ediliyor!

CTP'li vekil Akansoy, çarpıcı bir açıklamada bulunarak hükümetin ülke içerisinde ekonomik tasarrufa açık onlarca kurum varken, eğitime yönelerek burs miktarlarında "ekonomik tasarrufa" gittiğini açıkladı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, UBP-DP azınlık hükümetinin geçtiğimiz hafta “Ekonomik Tasarruf” adı altında öğrenci burslarına ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu.

Bu kararda her tür öğrenci bursunun miktarında azaltmaya gidildiğini belirten Akansoy, burs alabilme kriterlerinin de zorlaştırıldığını kaydetti.

Akansoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Belki kimsenin gündemine girmedi ama UBP-DP azınlık hükümeti geçtiğimiz hafta ‘Ekonomik Tasarruf’ adı altında her tür öğrenci bursunun miktarında azaltmaya gitti. Bu da yetmezmiş gibi zaten kolay olmayan burs alabilme kriterlerini bir o kadar daha zorlaştırdı. Yüksek öğrenim burslarına bakış, benim öğrencilik yıllarımdan beri maalesef bir türlü değişmedi. Ev kirasını, elektrik,su,doğalgaz faturasını, ulaşımı, mutfak,okul masrafını düzensiz de olsa aldıkları burslarla ödemeye çalışan gençelere bunu nasıl yaparsınız?

KKTC kurulduğundan beridir ülkemizde parasız eğitim veren bir tane bile kamu üniversitesi yokken, ‘paranız yoksa yurt dışında eğitim almayın’ zihniyetini utanmadan yaptırıma nasıl dönüştürürsünüz?

Eğitim adası hayalleri ile her geçen gün bilimi sermayenin kucağına atan hükümet sadece öğrencinin cebine giren iki kuruşa göz dikmekle kalmadı, çocuklarının okul taksitlerini ödeyebilmek için borçlanan aileleri de zor durumda bıraktı.

Kendine gelecek kurmaya çalışan gencecik bireylerimizin yasal hakları hükümetlerin keyfi kararlarına göre şekillenmemelidir. Bu uygulamanın altında yatan zihniyet apaçık ortadadır. Bağımlı bir hükümet elbette ki bağımsız, kendine yetebilen bir nesil yetiştirmek istemez.