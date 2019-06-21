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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Ülkenin İlk Farkındalık Odaklı Çocuk Festivali

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Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi, mutlu çocukların yetiştirilmesinin farkındalığını yaratmak amacıyla “Mutlu Çocuk Festivali” düzenliyor
Ülkenin İlk Farkındalık Odaklı Çocuk Festivali

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin farkındalık odaklı ilk çocuk festivali olan  “Mutlu Çocuk Festivali “22 Haziran 2019 Cumartesi günü, 16.00 - 22.00 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji bahçesinde düzenlenecek.

Çocuklar ve ebeveynler için hazırlanan farkındalık atölyeleri, oyun alanları, resim atölyeleri, söyleşiler, dans gösterileri, şişme oyun alanları, kukla gösterisi, drama,  kitap tanıtımı, hava gösterisi, psiko gösteri ve kapanış konseri ile dopdolu, eğlenceli ve coşkulu bir programın yer alacağı festival Festival halka açık olup, ücretsiz olacak.

 

Uzmanlar Söyleşiler Yapacak… Türkiye’nin Ünlü Bar Psikoloğu Ferhat Aydın Psiko Gösteri Yapacak…

Festival kapsamında psikoloji ve gelişim alanında uzmanlar tarafından söyleşiler gerçekleştirilecek. Fotoğraf Sanatçısı Hasan Bağlar “Bir Fotoğraf Sanatçısının Yolculuğu”, Pedagog Ayşen Oy  “Farklılıklarımızı Farketmek”, Yoga-Mandala ve Mindfulness Eğitmeni Pınar Savun “Farkındalığın Şifası”, Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı “Bedenime Dokunma” konsunda söyleşiler gerçekleştirilecek. Bar Psikoloğu Ferhat Aydın ise “Hocam Ne Olacak Bu Çocuğun Hali? Konulu bir Psiko Gösteri sunacak.

 

Eril Cambaz Sahne Alacak…

Farklı sahnelerin kurularak çeşitli etkinliklerin yapılacağı festivale ülkemiz sanatçılarından Eril Cambaz da şarkılarıyla renk katacak. Festivalin kapanışını gerçekleştirecek olan Eril Cambaz konseri, saat 21.00’de başlayacak.

 

Pınar Savun: “Amacımız Mutlu Çocukların Yetiştirilmesi İçin Farkındalık Yaratmak…”

Yakın Doğu Okullar Grubu Yoga- Mandala ve Mindfulness Atölyesi Kurucusu ve Eğitmeni Pınar Savun, her çocuğun değerli ve özel olduğunu, çocuğun çocukluğunu yaşamasına alan açmak, mutlu bir çocukluk geçirmesi için emek vermek, mutlu bir geleceğin temelini oluşturduğunu belirterek, görülmenin, sevilmenin ve anlaşılmanın tüm çocukların hakkı olduğunun bilinciyle “Mutlu Çocuk Festivali” düzenlediklerini söyledi.

Festival ile mutlu çocukların yetiştirilmesi için farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Savun, “Çocukluk döneminin, oyunun, masalın ve farkındalığın önemini vurgulayacağımız festivalimize, tüm yaştan çocukları ve ailelerini bekliyoruz.“ dedi.

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