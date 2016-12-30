"Ülkenin kalıcı bir çözüme ihtiyacı vardır"

Sosyal Demokrat Parti çözüm süreci ile ilgili konuştu. SDP, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yıllardır Kıbrısta süren Barış görüşmelerinde artık sona gelindiğini görmekteyiz.Denktaş,Eroğlu ve Talat dönemlerinde sürdürülen görüşmelerde bir sonuca ulaşılamamış ve bugün Akıncı ile bir ivme kazanarak görüşmelerde olumlu adımların atılması her iki toplumda da heyecan yaratmaya devam ediyor.Dünya ülkeleri Kıbrısta artık bir anlaşmanın olması hususunda hem fikirdirler.Her iki toplumda da anlaşma yolunda atılan adımların sonlandırılacağı inancı oldukça yüksek görünüyor.Bugüne kadarki toplantılarda üretilen fikirlerin yavaş yavaş kamuoyu ile paylaşılmasının yankıları da sürece hem destek hem de köstek oluyor.Her iki toplumda da anlaşma istemeyen kesimler vardır.Bu süreci etkileyecek kadar olmasa da dikkat çekiyor.

KIBRISLI TÜRK İNSANI ARTIK DÜNYALI OLMALIDIR.

Yıllardır Dünyadan izole edilmiş bir toplum olarak yaşayan Kıbrıslı Türk insanı artık Dünyalı olmak istiyor.Yıllardır kriz ve istikrarsızlıkla boğuşan bir ülkede yaşıyoruz.Toplum olarak bu şekilde yaşamayı arzu etmiyoruz.Dünya ülkeleri artık bu sorunu sonlandırmak mecburiyetindedir.Yok olma noktasına gelen bir durumdayız.Gençlerimizi Dünya arenalarında görmek istiyoruz.Ekonomimizi güçlendirip Dünyadaki yerimizi alma zamanı gelmiştir.

BEŞLİ ZİRVE ÇOK ÖNEMLİDİR…….

Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin ana noktasını beşli zirve teşkil edeceğine inanıyoruz.TC Cumhurbaşkanı sn Sn Erdoğanın bu beşli zirveye katılacak olması durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır.Son nokta olarak beşli zirveyi görmekteyiz.Burada yapılacak olan toplantıda alınacak olan kararların önemi Kıbrısın geleceği açısından önem arzetmektedir.Başka seçenek kalmamıştır. 12 Ocak tarihindeki zirvede alınacak kararlar son nokta olarak gözüküyor.Erdoğan ve Çiprasın Güvenlik,Garantiler ve asker konusunda ortaya koyacakları görüşlerin önemi Kıbrısın geleceğini belirleyecektir.Şu anda Rum toplumundan yükselen seslerde Garantiler,Güvenlik ve Türk Askerin varlığı kabul edilmez açıklamaları zirvenin çok zor geçeceğini gösteriyor.

TÜRK MİLLETİ ASKER VE GARANTİLERİ İSTİYOR….

Kıbrıs Türk insanının yıllarca verdiği mücadele sonrasında bir vatana kavuşmasının güvencesi olan Askerin adadan çıkmasını asla kabul etmiyor.Türkiyenin garantisini kesin istiyor.Çünkü yıllarca Kıbrıslı Türk insanı bu adada çok zulümler görmüştür.Çok canlar vermiştir.Bu nedenle bu konuda olabilecek bir anlaşmada Garantileri ve Askeri mutlaka istiyor.Rum tarafının Asker ve Garantiler konusunda kesinlikle kabul etmiyoruz demesi işin beşli zirvede nasıl çözülebileceği hususunda sorunların yaşanmasına neden olacaktır.Alternatis görüşlerin yaratılarak bu sorunu da aşacaklarına inanmak isteriz.Çünkü her iki toplum ve Dünya ülkeleri Kıbrıs konusunda yorulmuştur.

2017 KIBRIS TÜRKÜNÜN YILI OLSUN….

Yıllardır kendi benliğini sürdürmeye çalışan Kıbrıslı Türk insanı artık huzur ve refah içerisinde yaşama hakkına sahip olmalıdır.Gerek iç siyasettek yozlaşma gerekse Kıbrıs konusundaki anlaşmazlığın son bulmasını arzulamaktayız.2017 yılında hak ettiğimiz bir çözümün bizi Dünyalı yapacağını unutmayalım. SOSYAL DEMOKRAT PARTİ olarak hak ettiğimiz bir düzenin kurulması için mücadelemize devam edeceğiz.KKTC halkının huzur ve refah içerisinde hiçbir ayrımcılığa izin vermeden yaşama hakkının var olduğunu hiçkimse unutmasın.Parti olarak bizler 2017 yılının ülkemiz ve Dünya için değişim yılı olmasını arzulamaktayız.