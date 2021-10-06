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Ülkenin tanınan iş insanlarından Tekin Köse hayatını kaybetti

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Ülkenin tanınan iş insanlarından Tekin Köse hayatını kaybetti.
Ülkenin tanınan iş insanlarından Tekin Köse hayatını kaybetti

Ülkenin tanınan iş insanlarından Tekin Köse hayatını kaybetti.

Köse’nin ani vedası adeta şok etkisi yarattı

Kalp krizi olduğu düşünülüyor

İş insanı Köse bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Köse’nin kalp krizi nedeniyle öldüğü sanılıyor.

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TATAR: MEKANI CENNET OLSUN, NUR İÇİNDE YATSIN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

“Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın” ifadelerini kullanan Tatar şunları kaydetti:

“Çok değerli arkadaşımız, işadamı ve girişimci Tekin Köse kardeşimizin ani ve beklenmedik vefatını büyük ve derin bir üzüntüsü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, çalışanları ve ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.”

 

 

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