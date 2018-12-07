Ülkenin yası ile dalga geçtiler: Ölen kız diye aktrist fotoğrafı paylaşıldı

Sosyal Medyada dün paylaşılan bir fotoğrafla ülkenin yaşadığı yasla resmen dalga geçildi
Dünkü sel felaketinde hayatını kaybeden gençlerden Günay Kandaz'ın fotoğrafı yerine Holywood aktristi Vanessa Hudgens'in fotoğrafı paylaşıldı.
Paylaşılan fotoğrafın sahte olduğunu farketmeyen bir çok gazete, Holywood aktristi Vanessa Hudgens'in fotoğrafını hayatını kaybeden Günay Kandaz diye manşetten verdi.
Vanessa Hudgens
Günay Kandaz
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