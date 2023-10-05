  • BIST 8317.14
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Ülker Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 9 Ekim Pazartesi başlıyor

» »
Bu yıl 22 Ekim Pazar gün koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıtlar 9 Ekim Pazartesi sabah 08.30 itibarı ile LTB binası önü ve www.lefkosamaratonu.com web sitesinden yapılmaya başlanıyor.
Ülker Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 9 Ekim Pazartesi başlıyor

KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek, Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkemize kazandırmak, şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak için düzenlenen maraton için kayıtlar Cumartesi günleri de 09.00-13.00 saatleri arasında yine LTB binası önünde devam edecek. 
10 km ve 21 km için son kayıt tarihi 20 Ekim Cuma saat 16:00’a kadar olurken, 4 KM için - 22 Ekim Pazar 07:30-09:30 saatleri arasında da kayıt devam edecektir.

4 kilometre halk koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde 3 kategoride koşulacak maraton için yaş kategorileri 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60+ yaş olarak belirtildi.

10 kilometre yarışına katılmak isteyen 16-18 yaş arası katılımcılar sporcu lisansı veya ailelerinden izin belgesi veya doktor raporu ile kayıt yapabilecekler. 

Koşu Başlangıç Saatleri
Koşu başlangıç saatleri 21 km için 07.00, 10 km. için 07.30 4 km. halk koşusu için de 10.30 olacak.
10 km ve 21 Km için ilk 3 gün kayıtlarda indirim
9 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında 10 km ve 21 km için kayıtlar 250 TL hızlı kayıt indirimi ile yapılacak. 

12 Ekim Perşembe gününden itibaren 21 km için kayıt ücreti 1.000 TL, 10 km için ise 750 TL şeklinde olacaktır. 10 ve 21 km koşusuna kayıt olan herkese Puma kit (Çanta, Tişört, Termos) verilecektir. 
4 km halk koşusu kayıt ücreti ise 100 TL olarak belirlendi. 

Ödüller
18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60+ yaş kadın ve erkek kategorileri
21 Km Ödüller
Birincilik – 7.000 TL
İkincilik– 5.000 TL
Üçüncülük – 3.000 TL
10 Km Ödülleri
Birincilik – 5.000 TL
İkincilik – 3.000 TL
Üçüncülük – 2.000 TL

Genel Kategori Kadın ve Erkek
21 Km Ödülleri
Birincilik – 15.000 TL
İkincilik – 10.000 TL
Üçüncülük – 7.000 TL

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve KKTC Milli Eğitim Bakanlıkları arasında protokol imzalandı...05 Ekim 2023 Perşembe 15:06
  • Üstel: Dünya ile kucaklaşmaya hazırlanıyoruz05 Ekim 2023 Perşembe 14:44
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a, Giresun Üniversitesi’nde fahri doktora05 Ekim 2023 Perşembe 14:40
  • 17 Yaşında Kayıp Şahıs05 Ekim 2023 Perşembe 14:24
  • Kapatma Saatine Uymamak Ve İzinsiz Müzik Yayını Yapmak05 Ekim 2023 Perşembe 14:24
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek05 Ekim 2023 Perşembe 14:22
  • Kanunsuz Bıçak Taşımak05 Ekim 2023 Perşembe 14:20
  • Kasti Hasar05 Ekim 2023 Perşembe 14:19
  • 1630 TL parayı alıp çaldığı tespit edildi05 Ekim 2023 Perşembe 14:18
  • Lefkoşa'da hırsızlık05 Ekim 2023 Perşembe 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti