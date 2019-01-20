Ülkesine geri dönmek için yardım istedi, tutuklandı!

7 Kasım 2018 tarihinden beri KKTC'de izinsiz ikamet eden Bangladeş uyruklu Rubel Rubel (E-34), geçtiğimiz gün polise giderek ülkesine geri dönebilmek için yardımcı olunmasını talep etti, tutuklandı.

7 Kasım 2018 tarihinden beri KKTC'de izinsiz ikamet eden Bangladeş uyruklu Rubel Rubel (E-34), geçtiğimiz gün polise giderek ülkesine geri dönebilmek için yardımcı olunmasını talep etti, tutuklandı.

Gazimağusa Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı ile ilgili olguları mahkemeye aktaran tahkikat memuru İbrahim Gökova, zanlının 19 Ocak 2019 günü polise giderek 7 Kasım 2018'den beri izinsiz olarak KKTC'de kaldığını ve ülkesine geri dönebilmek için yardımcı olunmasını talep ettiğini belirtti.

Gerekli araştırma ve soruşturma yapılabilmesi için mahkeme 3 gün süre ile tutuklu kalmasını emretti. (MHA)