  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

“Ülkeye 3 günlüğüne gelen bazı kişilerin süre kuralını ihlal ettiği tespit edildi”

» »
Sağlık Bakanlığı, karantinadan muaf tutulan; 3 gün ve 3 günden az süreyle ülkeye gelen bazı kişilerin, söz konusu kuralı çiğneyerek 3 günden fazla “karantinaya girmeden” ülkede kalmaya devam ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.
“Ülkeye 3 günlüğüne gelen bazı kişilerin süre kuralını ihlal ettiği tespit edildi”

Bakanlık yaptığı açıklamada; “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda ülkemize giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin 30.11.2020 tarihinden itibaren KKTC’ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine karar verildiği bakanlığımız tarafından açıklanmıştır.

Alınan karar daha önce yolculuk planı yaparak biletlerini alan kişilerin mağdur olmaması adına 4 Aralık 2020 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır. Ülkemize 3 gün konaklama koşulu ile gelen bazı kişilerin süreyi aşarak bu kuralı ihlal ettiklerini tespit etmiş bulunmaktayız.

3 gün koşulu ile gelen kişilerin sadece sağlık kontrolleri değil, süreyi aşmayarak ülkemizden çıkışları halkın sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı ekonomik koşulları da göz önünde bulundurmaya devam ederek kararlar almakta ancak halkın sağlığını ilk sırada bulundurmaktadır.

Ülkemizde pandemi sürecinde gelinen noktayı kaybetmemek adına tüm kurumların desteğine ihtiyaç duymaktayız. Dolayısı ile kuralları ihlal eden kişlerin tespiti ve gerekli yasal işlemelerin başlaması için ayrıca pazartesi günü Sağlık Bakanlığı’nda ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare edilecektir.” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamitköy’de Araç Yangını28 Kasım 2020 Cumartesi 14:08
  • MOSAD, Mobilya Sektörü Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi28 Kasım 2020 Cumartesi 14:03
  • Girne Ada Lions Kulübü İle Girne Leo Kulübü Tatlısu’da Diyabet Konferansı Düzenledi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:41
  • 46 yaşındaki Osman Çomunoğlu yaşamını yitirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:34
  • Maraş'a bir bakış | Independent Türkçe28 Kasım 2020 Cumartesi 12:27
  • Başkanlar yemeğine katılmayan Saner: “Hükümet kurma boynumuzun borcudur”28 Kasım 2020 Cumartesi 12:22
  • KITSAB Başkanı Tolun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararını Eleştirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:02
  • Ciklos’ta Korkutan Kaza!28 Kasım 2020 Cumartesi 11:28
  • Dün Akşam Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Denetlemesi "Şartmış" Dedirtti28 Kasım 2020 Cumartesi 11:09
  • Evinin Önündeki Karavan Alev Aldı28 Kasım 2020 Cumartesi 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti