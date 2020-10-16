Ülkeye 9 Suriyeli mülteciyi kaçak getiren şahıs mahkemedeydi

Ülkeye 9 Suriyeli mülteciyi kaçak olarak getirdiği tespit edilen Semih Cin ile suç ortağı Mehmet Ali Kaptandün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Ülkeye 9 Suriyeli mülteciyi kaçak olarak getirdiği tespit edilen Semih Cin ile suç ortağı Mehmet Ali Kaptandün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz, zanlının 12 Eylül 2020’de Sadrazamköy’de henüz tespit edilemeyen bir yerden 9 Suriyeli mülteciyi kanunsuz olarak Anamur’dan KKTC’ye getirdiğini söyledi. Polis, zanlının Tatlısu’da trafik suçundan dolayı tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, tespit edilen zanlılardan Mehmet Ali Kaptan’ın tutuklandığını belirtti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Drangoz, Semih Cin’in ülkede kanunsuz olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlı Cin’in bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlı Kaptan ise bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.