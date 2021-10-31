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Ülkeye Girdiği An Yakalandı

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Mehmet Çiftçi ülkemize giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.
Ülkeye Girdiği An Yakalandı

Türkiye’de bulunduğu bir sırada telefon üzerinden ulaştığı eski kız arkadaşına karşı "Şiddet Tehdidi, Cinsel Taciz ve Telefonda Tacizlik" suçlarını işleyen zanlı Mehmet Çiftçi ülkemize giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Algı Koşucu, olguları aktardı. Koşucu, huzurda bulunan zanlı Mehmet Çiftçi’nin "Şiddet Tehdidi, Cinsel Taciz ve Telefonda Tacizlik" suçları ile ilgili olarak methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  zanlının 24 Ekim 2021 tarihinde yurtdışında bulunduğu bir sırada kullanımda bulundurduğu telefon hattından; daha önceden kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşı M.K’yi telefonla arayarak adı edilene hitaben “Seni artık yaşatmam, sen görürsün ;senin evine gidip elimdeki fotoğrafları ailene gösterecem, okuldan kaydını sildireceksin. Benimle Elazığ’a geleceksin, gelmezsen oraya gelip sana tecavüz edecem. Benimle zorla evleneceksin ve senin hayatını mahvedeceğim. Benden her gün dayak yiyeceksin. Bana hergün hizmet edeceksin. Hiçbir yere çıkamayacaksın, bunları kabul etmezsen, ailene gider her şeyi anlatır ve gösteririm. Açık kıyafetlerini çöpe atacaksın, sonrasında da alıp giyersen seni daha da kötü yaparım, bana her dakika cevap vereceksin” demek suretiyle adı edilene karşı şiddet tehditi,cinsel taciz ve telefonda taciz suçlarını işlediğini belirtti.

Polis, 25 Ekim 2021 tarihinde Güzelyurt Adli Şubeye gelen müştekininzanlıdan şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, aynı gün Güzelyurt Muhaceret Şubesi’nden yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, bunun üzerine mahkemeden zanlının aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, 27.10.2021 tarihinde zanlının KKTC'ye giriş yaptığı bilgisinin alınması üzerine zanlı polis tarafından Girne'de tespit edilerek derdest emri ışığında tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Algı Koşucu, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda yüzeysel olarak yapılan incelemede müştekiye ait birçok cinsel içerikli video ve fotoğrafın tespit edilip, zanlının cep telefonunun gerekli incelemenin yapılması için mahkeme emri ışığında emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının; 28.10.2021 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini ancak mesele ile ilgili zanlının aleyhine başlatılan tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Polis, ayrıca; PGM-datadan gelecek olan netice ışığında suçun nevinin değişme ihtimali olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde yürütülen tahkikata etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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