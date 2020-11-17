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Ülkeye girerken patlayıcı av fişeği ile yakalanan şahıs mahkemeye çıkarıldı

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Güney Kıbrıs’tan ülkemize giriş yaparken aracında av fişeği bulunan zanlı Soterios İoannou tutuklanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ülkeye girerken patlayıcı av fişeği ile yakalanan şahıs mahkemeye çıkarıldı

Güney Kıbrıs’tan ülkemize giriş yaparken aracında av fişeği bulunan zanlı Soterios İoannou tutuklanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis MEMURU Hüseyin Ergüleç, zanlı Soterios İoannou’nun Kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,14 Kasım 2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC’ye geçen Güney Kıbrıs’da sakin Soterios İoannou’nun (E-53) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada KKTC’ye ithali yasak toplam 258 adet av fişeği tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 100’er Bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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