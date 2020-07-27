Ülkeye giriş çıkış noktalarında GREV

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle bugün saat 13.00’ten 24.00’e kadar sürecek grev başlattı.

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle bugün saat 13.00’ten 24.00’e kadar sürecek grev başlattı.

Hükümete taleplerinin karşılanması için 13.00’e kadar süren veren sendikalar, bu konuda somut adım atılmaması nedeniyle saat 13.00’te greve başladı.

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası bugün Ercan Devlet Havalimanı önünde basın açıklaması yapmıştı.

TAK muhabirinin ulaştığı KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu akşam konunun yeniden sendikalar arasında değerlendirilip bundan sonraki eylem veya grev şekillerinin belirleneceğini açıkladı.