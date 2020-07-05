Ülkeye giriş-çıkışlara ilişkin kararlar iptal..

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Corona virüsüyle (COVID-19) ilgili tedbirler cerçevesinde KKTC’ye girişlere ilişkin daha önce alınan kararların iptaline ve giriş - çıkışlarda alınacak kararların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenip açıklanmasına karar verdi.
Detaylı açıklamanın, Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen saatlerde yapılacağı belirtildi.
Açıklanan Bakanlar Kurulu kararları şöyle:
"- Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili KKTC’ye girişlere ilişkin Bakanlar Kurulunun tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)773-2020 sayı ve 11.6.2020 tarih, E.T(K-I)778-2020 sayı ve 21.6.2020 tarih ile E.T(K-I)848-2020 sayı ve 25.6.2020 tarihli kararların iptal edilmesine;
- Ülkemizde ilk olarak Mart 2020 ayında tespit edilen Corona Virüsü (Covid-19) hastalığının, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 39’uncu maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilmesine ve
- KKTC’ye giriş - çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar verdi.
Bu kapsamda konuyla ilgili olarak detaylı açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen saatlerde yapılacaktır"
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