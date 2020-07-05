  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Ülkeye giriş-çıkışlara ilişkin kararlar iptal..

» »
Ülkeye giriş-çıkışlara ilişkin kararlar iptal..
Ülkeye giriş-çıkışlara ilişkin kararlar iptal..

 Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Corona virüsüyle (COVID-19) ilgili tedbirler cerçevesinde KKTC’ye girişlere ilişkin daha önce alınan kararların iptaline ve giriş - çıkışlarda alınacak kararların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenip açıklanmasına karar verdi.

Detaylı açıklamanın, Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen saatlerde yapılacağı belirtildi.

Açıklanan Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

"- Corona Virüsü  (COVID-19) ile ilgili  KKTC’ye  girişlere   ilişkin   Bakanlar   Kurulunun   tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)773-2020 sayı ve 11.6.2020 tarih, E.T(K-I)778-2020 sayı ve 21.6.2020 tarih ile E.T(K-I)848-2020 sayı ve 25.6.2020 tarihli kararların iptal edilmesine;
- Ülkemizde ilk olarak Mart 2020 ayında tespit edilen Corona Virüsü (Covid-19) hastalığının, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 39’uncu maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilmesine ve 
- KKTC’ye giriş - çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar verdi.
Bu kapsamda konuyla ilgili olarak detaylı açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen saatlerde yapılacaktır"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da hastane odasına giren kişiyi makasla yaraladı05 Temmuz 2020 Pazar 16:51
  • Gönyeli’de:2.60 metre yükseklikten düşerek yaralandı05 Temmuz 2020 Pazar 16:50
  • Bakan Oğuz:Türkiye’den Suyun akışının Ağustos’ta başlamasını hedefliyoruz:05 Temmuz 2020 Pazar 16:45
  • KTGB virüs tehdidi nedeniyle bazı etkinlikleri iptal etti05 Temmuz 2020 Pazar 16:44
  • Arda Erkan Mezarı Başında Anılacak05 Temmuz 2020 Pazar 16:43
  • Sol Hareket’ten Hükümete Pandemi Hastanesi Tepkisi…05 Temmuz 2020 Pazar 16:41
  • Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, Seminer ve Resepsiyon gerçekleştirdi05 Temmuz 2020 Pazar 16:41
  • KTTO Başkanı Deniz: “Pandemi Hastanesi acil bir gerekliliktir”05 Temmuz 2020 Pazar 16:31
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan "Ciddi Karantina" Uyarısı05 Temmuz 2020 Pazar 16:27
  • Mağusa'da Hastane'de makas ile saldırdı05 Temmuz 2020 Pazar 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti