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Ülkeye girişlerde hangi ülke hangi renk kategorisinde

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Ülkeye girişlerde hangi ülke hangi renk kategorisinde
Ülkeye girişlerde hangi ülke hangi renk kategorisinde

Sağlık Bakanlığı açıkladı. Ülkeye girişlerde hangi ülke hangi renk kategorisinde...

İşte tam liste

KOYU KIRMIZI;

- Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

- KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

KIRMIZI;

- Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

TURUNCU;

- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

✓ Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

✓ Karantinasız giriş

- AŞISIZ;

✓ Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

✓ 10 Gün karantina.

SARI;

- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

✓ Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

✓ Karantinasız giriş

- AŞISIZ;

✓ Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

✓ 7 Gün Karantina.

YEŞİL;

- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

✓ Kısıtlama yok.

- AŞISIZ;

✓ Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

GRİ;

- Girişler, bireysel başvuru ile, özel izne tabi.

GENEL KURALLAR;

• Tüm giriş kapılarında PCR / LAMP / ANTİJEN testleri uygulanabilir.

• AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.

o SINOVAC BIOTECH: 2 DOZ

o SINOPHARM: 2 DOZ

o COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

o VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

o COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

o SPUTNIK V: 2 DOZ

o MODERNA: 2 DOZ

• Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.

• 18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

• Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

2. Ada içi sınır geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

- Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok

- Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi

- Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.

*Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

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