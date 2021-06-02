Sağlık Bakanlığı açıkladı. Ülkeye girişlerde hangi ülke hangi renk kategorisinde...
İşte tam liste
KOYU KIRMIZI;
- Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.
- KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.
KIRMIZI;
- Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.
TURUNCU;
- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
✓ Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
✓ Karantinasız giriş
- AŞISIZ;
✓ Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
✓ 10 Gün karantina.
SARI;
- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
✓ Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
✓ Karantinasız giriş
- AŞISIZ;
✓ Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
✓ 7 Gün Karantina.
YEŞİL;
- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
✓ Kısıtlama yok.
- AŞISIZ;
✓ Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.
GRİ;
- Girişler, bireysel başvuru ile, özel izne tabi.
GENEL KURALLAR;
• Tüm giriş kapılarında PCR / LAMP / ANTİJEN testleri uygulanabilir.
• AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.
o SINOVAC BIOTECH: 2 DOZ
o SINOPHARM: 2 DOZ
o COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ
o VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ
o COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ
o SPUTNIK V: 2 DOZ
o MODERNA: 2 DOZ
• Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.
• 18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.
• Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.
2. Ada içi sınır geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok
- Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi
- Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.
*Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.
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