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Ülkeye girişte Antijen de kabul edilecek

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni karar aldı.
Ülkeye girişte Antijen de kabul edilecek

Ülkeye girişte artık PCR testi veya antijen testi de yeterli olacak. Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler, yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış PCR veya son 24 saatte yapılmış  antijenle karantinasız giriş yapabilecek. Aşısız kişiler ise, yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış PCR veya son 24 saatte yapılmış antijen testi ile 5 gün karantinayla ülkeye girebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı.

1 Mart’tan itibaren ise ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçen ve 270 gün (9 ay) geçmemiş kişiler tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabilecek.

İkinci dozlarının (Johnson için tek doz) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş kişilerin hatırlatma dozları yaptırmış olmaları halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabilecek.

Hastalığı geçirmiş kişilerin pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün geçmemiş kişiler PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabilecek. 

 

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