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Ülkeye iç çamaşırında uyuşturucuyla geldi

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Ercan Havalimanı'ndan giriş yaparken, üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan B.Y teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ülkeye iç çamaşırında uyuşturucuyla geldi

Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının kanunsuz uyuşturucu madde (methamfetamine) ithal ve tasarruf suçlarından dolayı tutuklandığını belirtti.

Polis, 12 Aralık 2023 tarihinde saat 13.35'te Türkiye'den gelerek Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan B.Y'nin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının itiraf içerikli ifade vererek, uyuşturucu maddeyi Türkiye’den aldığını ve aynı gün KKTC’ye geldiğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkeye 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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