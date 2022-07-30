Ülkeye kaçak yollardan girdi, hırsızlık yaptı

Lefkoşa'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı Hasan Soyal'ın ülkeye kaçak olarak girdiği tespit edildi. Zanlı Soyal, soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalacak.

‘Geceleyin Ev Açma Sirkat’ suçundan tutuklanan zanlı Hasan Soyal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis zanlı Hasan Soyal’ın “Geceleyin Ev Açma Sirkat” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 26 Temmuz Salı günü saat 03.25 raddelerinde Lefkoşa'da ikamet etmekte olan A.O.nun telefon ile Lefkoşa Adli Şubeyi aradığını ve evine hırsız girdiğini bildirip olay mahalline bir polis ekibinin gelinmesini istediğini anlattı.

Polis, aynı gün bir polis ekibi alınan bilgi üzerine olay mahaline hareket ettiğini ve olay yerine gittiği sırada zanlı, Hasan Lütfi Biberoğlu Sokak üzerinde şüpheli bir vaziyette yol kenarında yürüdüğü bir sırada tespit edip yapılan üst aramasında ikametgâhından sirkat ettiğine inanılan 2 bin 240 TL ve 605 Euro nakit para ile müştekîye ait kredi kartı ödeme silibinin bulunup, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada 860 sterlin, 17 bin TL nakit para, 1 adet pense, demir kesme makinesi ve cam kesmede kullanılan bir aletin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye girişinin olamadığının görüldüğünü ve bu hususla da kendisinden izahat istediğinde ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan bir TIR dorsesinin arkasında girdiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, tüm bu hususlar göz önüne alındığında meselede alınacak birçok ifade, paraların nereden çalındığının belirlenmesi ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan zanlının 7 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.