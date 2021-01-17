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Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi

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Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi
Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 08:30 sıralarında, Gazimağusa Limanında, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir tır araç içerisinde gizlenmiş Suriye uyruklu toplam 11 erkek şahıs tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.İ.Ç. (E-22) tutuklamıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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