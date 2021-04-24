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Ülkeye karantinasız giren kişiler hakkında Bakan Üstel'den açıklama

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Ülkeye karantinasız ve izinsiz girişlerinden ötürü gündem olan Emre Yılmaz ile Hakan Athan’la ilgili Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla ilgili kişiler polis tarafından tutuklanarak göz altına alınmış ve soruşturma başlatılmıştır.
Ülkeye karantinasız giren kişiler hakkında Bakan Üstel'den açıklama

Bakan Üstel “ Polis Gerekli Tutuklamaları Yapmıştır.. Soruşturma Başlattık”..

Ülkeye karantinasız ve izinsiz girişlerinden ötürü gündem olan Emre Yılmaz ile Hakan Athan’la ilgili Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla ilgili kişiler polis tarafından tutuklanarak göz altına alınmış ve soruşturma başlatılmıştır.

Emre Yılmaz’ın Sosyal medya hesabı üzerinden “Bakanlıkta tanıdık vardı prosedürlere takılmadan girdik” paylaşımlarının ardından Bakanlığımız hemen harekete geçmiştir.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatı üzerine Polis tarafından başlatılan soruşturmada şu bilgilere ulaşılmıştır.

Cuma günü Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Ercan Havalimanı Sıhhiye Memuru tarafından aranmış ve izin belgesi olmayan iki kişinin ülkeye giriş yapmaya çalıştıkları, iki kişiden birinin kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan bir danışman olarak tanıttığını ve resmi görevli olarak ülkeye geldiğini, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara tarafından da konunun takip edildiği aktarılmıştır.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü kesinlikle böyle bir girişe müsaade edemeyeceklerini, oradaki sıhhiye memuruna bildirmiş ve rutin işlemler ne ise onun yapılmasını talimatını vermiştir.

Sıhhiye memurundan alınan ifadeye göre daha sonra ilgili kişilere PCR testleri yapılmış ve izinleri olmadığı için beklemeye alınmışlardır. Yine Sıhhiye memurunun ifadesine göre muhaceret memurunun birisi tarafından arandığını ve geçişlerine Sıhhiye memurunun kontrolü dışında müsaade edildiği tarafımıza aktarılmıştır.

İlgili kişilerin ülkeye girişleri, Sağlık Bakanlığının izni ve bilgisi dışında gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Yinelemek isteriz ki ilgili kişilerin ülkeye girişlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir izin kesinlikle bulunmamaktadır.

İlgili kişiler ve ülkeye girişlerini sağlayan kişiler hakkında Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla Polis hem tutuklama hem de geniş çapta bir tahkikat başlatmıştır. 

Ne Olmuştu?

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda ''Ülkeye karantinasız girdik, Bakanlıkta tanıdıklar var '' diyen şahıslar sosyal medyada tepki yaratmıştı

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