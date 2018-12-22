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Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü: Polis evsiz genci darp etti, köpeğini vurdu (video)

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Polisler, genci darp edip köpeğini de vurdu.
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü: Polis evsiz genci darp etti, köpeğini vurdu (video)

İspanya'da bir otelin şikayeti üzerine polisin evsiz bir gence sert müdahalede bulunması ve yanındaki köpeği vurması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Barcelona'da bir otelin önünde köpeği ile birlikte yatan genci otel yönetimi polise şikayet etti.

 

Gelen polisler, genci darp ederken köpeğini de vurdu.

Bir polis yetkilisi, köpeğin polisin elini ısırdığını belirtti. Ancak görgü tanıkları köpeğin polise saldırmadığını sadece havladığını söyledi.

Olayın ardından İspanya'da protestolar başladı. İspanya'daki hayvan hakları grubu (PACMA), basında çıkan haberlerden sonra bir araya gelerek olayla ilgili soruşturulma başlamasını sağladı.

 

Barcelona polis merkezi, görevli polisin güvenliğinin tehlike altında olduğu için ateş ettiğini ve yanlış bir davranışta bulunmadığını açıkladı. Belediye Başkanı Ada Colau ise, köpeğin öldüğünü doğrularken vatandaşları 'kesin sonuçlara ulaşana kadar sağduyulu olmaya' çağırdı.

 

​Evsiz gençle ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmazken, o anlar kameralara yansıdı. 

Videoda köpeğin can çekiştiği, polislerin de o sırada genci zorla götürdükleri görülüyor. 

 

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