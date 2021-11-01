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“Ülkeyi çıkmaza sokanların hayal satmasına artık tahammülümüz kalmadı”

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Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Başkanı Mahmut Kanber, ekonomik sorunlara değinerek, “hükümet edenlerin kendi içlerindeki iktidar kavgaları ve çekişmelerinin, üreten ve ürettikleriyle var olan insanları daha da dibe batırdığını” savundu. 
“Ülkeyi çıkmaza sokanların hayal satmasına artık tahammülümüz kalmadı”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Başkanı Mahmut Kanber, ekonomik sorunlara değinerek, “hükümet edenlerin kendi içlerindeki iktidar kavgaları ve çekişmelerinin, üreten ve ürettikleriyle var olan insanları daha da dibe batırdığını” savundu. 

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) pandeminin başladığı günden bugüne içinde bulunduğu hükümetlerin ülkeyi idare edemediğini savunan Kanber, “Toplumun onaylamadığı, yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu bu ortamı yaratanların demokrasiyi ve hukuku ayaklar altına alması bardağı çoktan taşırmış olmasına rağmen gerekli toplumsal muhalefet hala daha ortaya konmuş değildir.” dedi. 

Halkın yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Kanber, dünyada birçok ülkenin ekonomi ve sağlık politikalarıyla durumu dengeye getirmeyi başardığını ancak ülkede hükümet edenlerin kendi içlerindeki iktidar kavgaları ve çekişmeleri, üreten ve ürettikleriyle var olan insanları daha da dibe batırdığını savundu. 

On yıllardır sürdürülen politikalar nedeniyle üretimden kopan, kopartılmaya çalışılan Kıbrıs Türk toplumunun kontrolsüz nüfus artışı sayesinde iradesini dahi ortaya koyamayacak duruma getirildiğini savunan Kanber, “Bugün yaşananların alt yapısını sinsice hazırlayanlar varlığımıza kastetmiş kesimlerdir. Halkımız onların kim olduğunu çok iyi bilmektedir” iddiasında bulundu. 

“Ülkedeki yönetim boşluğu en çok da üreten ve sorunlarına çözüm bekleyen kesimlerin belini bükmüştür” iddiasında bulunan Kanber, bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyinin demokrasi düzeyinden ayrı değerlendirilemeyeceğini kaydetti. 

Esnaf ve zanaatkarlar için gelinen bu noktanın artık tahammül sınırlarını aştığını belirten Kanber, ortaya konan tek bir kalkınma politikasının olmadığı bu ortamda güçleri birleştirmek, yeni politikalarla yeniden ayağa kalkmak için bir araya gelmekten başka şans olmadığını söyledi. 
“Bu çerçevede toplumumuzun birlik ve bütünlüğünü sağlayacak, barışı, refahı, toplumsal kalkınmayı öncelik sayacak, devletin olanaklarını eşitlik ilkesine sadık kalarak uygulayacak seçilmişlere ihtiyacımız olduğu açıktır” diyen Kanber, toplumun bu kişileri arayıp bulmak zorunda olduğunu savundu. 

Kanber, “Ülkeyi büyük bir çıkmaza sokanların hayal satmasına artık tahammülümüz kalmamıştır. Yapılması gereken en erken bir zamanda sandıkları kurup bize bugünleri reva görenlerden hesap sormaktır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki bu ülkeyi ileriye taşıyacak kesimler tırnaklarını bu ülkenin topraklarına geçirerek üretenlerdir” ifadelerini kullandı. 

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